Aaj Ka Panchang 28 March 2021: जानें शुभ मुहूर्त-राहु काल और ग्रहों की चाल

पंचांग 28 मार्च 2021, रविवार: विक्रम संवत 2077, प्रमादि शक संवत 1942 शर्वरी, पूर्णिमांत एवं अमांत फाल्गुन है. हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है. सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे. आइए जानते हैं आज का पंचांग.



होलिका दहन

पूर्णिमा व्रत

सत्य व्रत

होलाष्टक समाप्त

चैतन्य महाप्रभु जयंती

नक्षत्र: उत्तर फाल्गुनी

आज का दिशाशूल: पश्चिम दिशा.

आज का राहुकाल: 5:06 PM से 6:37 PM तक है.

सूर्य और चंद्रमा का समय:

सूर्योदय - 6:26 AM पर है.

सूर्यास्त - 6:37 PM पर है.

चन्द्रोदय - 28 मार्च 6:23 PM पर है.

चन्द्रास्त - 29 मार्च 6:50 AM पर है.

शुभ काल:

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM से 12:56 PM तक है.

अमृत काल - 11:04 AM से 12:31 PM तक है.

ब्रह्म मुहूर्त - 04:50 AM से 05:38 AM तक है.

योग:

वृद्धि - 28 मार्च 01:31 AM से 28 मार्च 09:49 PM तक है.

ध्रुव - 28 मार्च 09:49 PM से 29 मार्च 05:54 PM तक है.

अमृतसिद्धि योग - 28 मार्च 05:36 PM से 29 मार्च 06:25 AM तक है. (हस्त और रविवार)

सर्वार्थसिद्धि योग - 28 मार्च 05:36 PM से 29 मार्च 06:25 AM तक है. (हस्त और रविवार)

ये भी पढ़ें-