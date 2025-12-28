scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 दिसंबर 2025: आज 28 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 28 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग-28 दिसंबर 2025

पंचांग-28 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त

तिथि 
सप्तमी - 01:09 पी एम तक
अष्टमी

नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 09:09 ए एम तक
उत्तर भाद्रपद

योग 
व्यतीपात - 12:22 पी एम तक
वरीयान्

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:12 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 11:49 ए एम
चन्द्रास्त- 12:24 ए एम, दिसम्बर 28

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:47 ए एम से 11:05 ए एम
यमगण्ड- 01:40 पी एम से 02:57 पी एम
गुलिक- 07:12 ए एम से 08:30 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:02 पी एम से 12:43 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:23 ए एम से 06:18 ए एम

---- समाप्त ----
