Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 28 अगस्त 2025: आज 28 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 28 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद
तिथि
पञ्चमी - 05:56 पी एम तक
नक्षत्र
चित्रा - 08:43 ए एम तक
योग
शुक्ल - 01:18 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त - 06:48 पी एम
चन्द्रोदय- 09:28 ए एम
चन्द्रास्त- 08:57 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 01:58 पी एम से 03:35 पी एम
यमगण्ड- 05:57 ए एम से 07:33 ए एम
गुलिक- 09:10 ए एम से 10:46 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:56 ए एम से 12:48 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम