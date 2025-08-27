Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2025: आज 27 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 27 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
चतुर्थी - 03:44 पी एम तक
पञ्चमी
नक्षत्र
हस्त - 06:04 ए एम तक
चित्रा
योग
शुभ - 12:35 पी एम तक
शुक्ल
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त - 06:48 पी एम
चन्द्रोदय- 09:28 ए एम
चन्द्रास्त- 08:57 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 12:22 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड- 07:33 ए एम से 09:09 ए एम
गुलिक- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम