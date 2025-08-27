scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 27 अगस्त 2025: आज 27 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 27 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 27 अगस्त 2025

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 27 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
चतुर्थी - 03:44 पी एम तक
पञ्चमी

सम्बंधित ख़बरें

आज 26 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
जान‍िए 26 अगस्त 2025, दिन- मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
जान‍िए 25 अगस्त 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज 25 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 
आज 24 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह 

नक्षत्र
हस्त - 06:04 ए एम तक
चित्रा

योग 
शुभ - 12:35 पी एम तक
शुक्ल

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:57 ए एम
सूर्यास्त - 06:48 पी एम
चन्द्रोदय- 09:28 ए एम
चन्द्रास्त- 08:57 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 12:22 पी एम से 01:59 पी एम
यमगण्ड- 07:33 ए एम से 09:09 ए एम
गुलिक- 10:46 ए एम से 12:22 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:12 ए एम

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement