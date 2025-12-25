Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 दिसंबर 2025: आज 25 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 25 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- पौष
अमांत- पौष
तिथि
शुक्ल पक्ष पंचमी- दिसंबर 24 01:11 PM- दिसंबर 25 01:43 PM
शुक्ल पक्ष षष्ठी- दिसंबर 25 01:43 PM- दिसंबर 26 01:43 PM
नक्षत्र
धनिष्ठा- दिसंबर 24 07:07 AM- दिसंबर 25 08:18 AM
शतभिषा- दिसंबर 25 08:18 AM- दिसंबर 26 09:00 AM
योग
वज्र- दिसंबर 24 04:01 PM- दिसंबर 25 03:13 PM
सिद्धि- दिसंबर 25 03:13 PM- दिसंबर 26 02:00 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:09 AM
सूर्यास्त- 5:44 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 25 10:49 AM
चन्द्रास्त- दिसंबर 25 10:34 PM
अशुभ काल
राहू- 1:46 PM- 3:05 PM
यम गण्ड- 7:09 AM- 8:29 AM
कुलिक- 9:48 AM- 11:07 AM
दुर्मुहूर्त- 10:41 AM- 11:23 AM, 02:54 PM- 03:37 PM
वर्ज्यम्- 03:42 PM- 05:21 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:05 PM- 12:48 PM
अमृत काल- 01:34 AM- 03:13 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:33 AM- 06:21 AM