Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 24 अक्टूबर 2025: आज 24 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 24 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- कार्तिक

तिथि

तृतीया - 01:19 ए एम, अक्टूबर 25 तक

नक्षत्र

अनुराधा - पूर्ण रात्रि तक

योग

सौभाग्य - 05:55 ए एम, अक्टूबर 25 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:28 ए एम

सूर्यास्त- 05:43 पी एम

चन्द्रोदय- 08:53 ए एम

चन्द्रास्त-07:13 पी एम

अशुभ काल

राहुकाल- 10:41 ए एम से 12:05 पी एम

यमगण्ड-02:54 पी एम से 04:18 पी एम

गुलिक- 07:52 ए एम से 09:16 ए एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:45 ए एम से 05:36 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:28 पी एम

विजय मुहूर्त- 01:58 पी एम से 02:43 पी एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- पूरे दिन

रवि योग- 06:28 ए एम से 06:48 ए एम

---- समाप्त ----