Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 सितंबर 2025: आज 23 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 23 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

द्वितीया - 04:51 ए एम, सितम्बर 24 तक

नक्षत्र

हस्त - 01:40 पी एम तक

योग

ब्रह्म - 08:23 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:10 ए एम

सूर्यास्त- 06:16 पी एम

चन्द्रास्त- 06:58 पी एम

चन्द्रोदय- 07:19 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 03:15 पी एम से 04:46 पी एम

यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:42 ए एम

गुलिक- 12:13 पी एम से 01:44 पी एम

शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:37 पी एम

शुभ योग

द्विपुष्कर योग- 01:40 पी एम से 04:51 ए एम, सितम्बर 24

---- समाप्त ----