scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 सितंबर 2025: आज 23 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 23 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

Advertisement
X
aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 23 सितंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन

तिथि 
द्वितीया - 04:51 ए एम, सितम्बर 24 तक

सम्बंधित ख़बरें

जानिए 22 सितंबर 2025, दिन- सोमवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज है शारदीय नवरात्र, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल 
जानिए 21 सितंबर 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 
आज लगेगा सूर्य ग्रहण, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल 
जानिए 20 सितंबर 2025, दिन- शनिवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

नक्षत्र
हस्त - 01:40 पी एम तक

योग 
ब्रह्म - 08:23 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:10 ए एम
सूर्यास्त- 06:16 पी एम 
चन्द्रास्त- 06:58 पी एम
चन्द्रोदय- 07:19 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 03:15 पी एम से 04:46 पी एम
यमगण्ड-09:12 ए एम से 10:42 ए एम
गुलिक- 12:13 पी एम से 01:44 पी एम

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:35 ए एम से 05:22 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:49 ए एम से 12:37 पी एम

शुभ योग
द्विपुष्कर योग- 01:40 पी एम से 04:51 ए एम, सितम्बर 24

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement