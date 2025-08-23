scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अगस्त 2025: आज 23 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 23 August 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 23 अगस्त 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
अमावस्या - 11:35 ए एम तक
प्रतिपदा

नक्षत्र
मघा - 12:54 ए एम, अगस्त 24 तक
पूर्वाफाल्गुनी

योग 
परिघ - 01:20 पी एम तक
शिव

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 05:55 AM
सूर्यास्त- 06:52 PM 
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 07:04 PM

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:09 AM से 10:46 AM
यमगण्ड- 02:01 PM से 03:38 PM
गुलिक-     05:55 AM से 07:32 AM

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:58 AM से 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 AM से 05:10 AM
अमृत काल    - 10:27 PM से 12:05 AM

---- समाप्त ----
