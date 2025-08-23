Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 23 अगस्त 2025: आज 23 अगस्त 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 23 अगस्त 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
अमावस्या - 11:35 ए एम तक
प्रतिपदा
नक्षत्र
मघा - 12:54 ए एम, अगस्त 24 तक
पूर्वाफाल्गुनी
योग
परिघ - 01:20 पी एम तक
शिव
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 05:55 AM
सूर्यास्त- 06:52 PM
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 07:04 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 09:09 AM से 10:46 AM
यमगण्ड- 02:01 PM से 03:38 PM
गुलिक- 05:55 AM से 07:32 AM
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:58 AM से 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:26 AM से 05:10 AM
अमृत काल - 10:27 PM से 12:05 AM