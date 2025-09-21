Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 सितंबर 2025: आज लगेगा सूर्य ग्रहण, देखें कैसी रहेगी ग्रह नक्षत्रों की चाल

पंचांग- 21 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
अमावस्या - 01:23 ए एम, सितम्बर 22 तक
नक्षत्र
पूर्वाफाल्गुनी - 09:32 ए एम तक
योग
शुभ - 07:53 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:09 ए एम
सूर्यास्त- 06:19 पी एम
चन्द्रास्त- 06:03 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:48 पी एम से 06:19 पी एम
यमगण्ड- 12:14 पी एम से 01:45 पी एम
गुलिक- 03:16 पी एम से 04:48 पी एम
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:34 ए एम से 05:22 ए एम
अमृत काल- 03:38 ए एम, सितम्बर 22 से 05:22 ए एम, सितम्बर 22
अभिजित मुहूर्त- 11:50 ए एम से 12:38 पी एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 09:32 ए एम से 06:09 ए एम, सितम्बर 22