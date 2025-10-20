scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 अक्टूबर 2025: आज 20 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 20 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 20 अक्टूबर

पंचांग- 20 अक्टूबर 

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख 

तिथि 
त्रयोदशी - 01:51 पी एम तक
चतुर्दशी

नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी - 05:49 पी एम तक
हस्त

योग 
इन्द्र - 02:05 ए एम, अक्टूबर 20 तक
वैधृति

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:24 ए एम
सूर्यास्त- 05:47 पी एम
चन्द्रोदय- 05:13 ए एम, अक्टूबर 20
चन्द्रास्त- 04:33 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 04:22 पी एम से 05:47 पी एम
यमगण्ड- 12:06 पी एम से 01:31 पी एम
गुलिक- 02:57 पी एम से 04:22 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त-11:43 ए एम से 12:29 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:43 ए एम से 05:34 ए एम
 

---- समाप्त ----
