Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 नवंबर 2025: आज 20 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमान्त- मार्गशीर्ष
कार्तिक - अमान्त
तिथि
अमावस्या - 12:16 पी एम तक
प्रतिपदा
नक्षत्र
विशाखा - 10:58 ए एम तक
अनुराधा
योग
शोभन - 09:53 ए एम तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:48 ए एम
सूर्यास्त- 05:26 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:13 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 01:26 पी एम से 02:46 पी एम
यमगण्ड- 06:48 ए एम से 08:07 ए एम
गुलिक- 09:27 ए एम से 10:47 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:01 ए एम से 05:54 ए एम