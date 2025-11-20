scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 नवंबर 2025: आज 20 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 20 November 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 20 नवंबर 2025

पंचांग- 20 नवंबर 2025  


विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमान्त- मार्गशीर्ष 
कार्तिक - अमान्त

तिथि 
अमावस्या - 12:16 पी एम तक
प्रतिपदा

नक्षत्र
विशाखा - 10:58 ए एम तक
अनुराधा

योग 
शोभन - 09:53 ए एम तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:48 ए एम
सूर्यास्त- 05:26 पी एम
चन्द्रोदय- चन्द्रोदय नहीं
चन्द्रास्त- 05:13 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 01:26 पी एम से 02:46 पी एम
यमगण्ड- 06:48 ए एम से 08:07 ए एम
गुलिक- 09:27 ए एम से 10:47 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:28 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:01 ए एम से 05:54 ए एम

