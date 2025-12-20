scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 दिसंबर 2025: आज 20 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

20 December 2025 का पंचांग

पंचांग- 20 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु 
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त

तिथि 
अमावस्या - 07:12 ए एम तक

नक्षत्र
मूल - 01:21 ए एम, दिसम्बर 21 तक

योग 
गण्ड - 04:17 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:09 ए एम
सूर्यास्त- 05:28 पी एम
चन्द्रोदय- 07:27 ए एम
चन्द्रास्त- 05:33 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:44 ए एम से 11:01 ए एम
यमगण्ड- 01:36 पी एम से 02:54 पी एम
गुलिक- 07:09 ए एम से 08:27 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:39 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 ए एम से 06:14 ए एम

