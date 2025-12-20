Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 20 दिसंबर 2025: आज 20 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 20 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
अमावस्या - 07:12 ए एम तक
नक्षत्र
मूल - 01:21 ए एम, दिसम्बर 21 तक
योग
गण्ड - 04:17 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:09 ए एम
सूर्यास्त- 05:28 पी एम
चन्द्रोदय- 07:27 ए एम
चन्द्रास्त- 05:33 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 09:44 ए एम से 11:01 ए एम
यमगण्ड- 01:36 पी एम से 02:54 पी एम
गुलिक- 07:09 ए एम से 08:27 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:58 ए एम से 12:39 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 ए एम से 06:14 ए एम