Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 19 दिसंबर 2025: आज 19 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 19 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 19 दिसंबर 2025

पंचांग- 19 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु 
पौष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त

तिथि 
चतुर्दशी - 04:59 ए एम, दिसम्बर 19 तक
अमावस्या

नक्षत्र
अनुराधा - 08:07 पी एम तक
ज्येष्ठा

योग 
धृति - 03:06 पी एम तक
शूल

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:08 ए एम
सूर्यास्त- 05:28 पी एम
चन्द्रोदय- 06:33 ए एम, दिसम्बर 19
चन्द्रास्त- 03:53 पी एम


अशुभ काल 
राहुकाल- 01:35 पी एम से 02:53 पी एम
यमगण्ड- 07:08 ए एम से 08:26 ए एम
गुलिक- 09:43 ए एम से 11:00 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:38 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:19 ए एम से 06:13 ए एम

---- समाप्त ----
