Aaj Ka Panchang: आज 15 जनवरी 2023 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 जनवरी 2023

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी - जनवरी 14 07:22 PM - जनवरी 15 07:45 PM

कृष्ण पक्ष नवमी- जनवरी 15 07:45 PM- जनवरी 16 07:20 PM

नक्षत्र

चित्रा - जनवरी 14 06:14 PM - जनवरी 15 07:12 PM

स्वाति- जनवरी 15 07:12 PM- जनवरी 16 07:23 PM

योग

सुकर्मा - जनवरी 14 12:34 PM - जनवरी 15 11:51 AM

धृति- जनवरी 15 11:51 AM -जनवरी 16 10:32 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 07:16 AM

सूर्यास्त - 5:47 PM

चन्द्रोदय - 1:18 PM

चन्द्रास्त - 12:30 AM

अशुभ काल

राहुकाल - 4:58 PM से 06:21 PM

यम गण्ड - 12:31 पी एम से 01:50 PM

गुलिक - 03:08 PM से 04:27 PM

दुर्मुहूर्त - 4.52 PM से 05:37 PM

वर्ज्य- 12:50 AM से 02:27 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

अमृत काल - 12:32 ए एम से 14:12 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त - 05:28 ए एम से 06:22 ए एम