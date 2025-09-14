Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 सितंबर 2025: आज 14 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 14 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
अष्टमी - 03:06 ए एम, सितम्बर 15 तक
नवमी
नक्षत्र
रोहिणी - 08:41 ए एम तक
मृगशिरा
योग
सिद्धि - 04:55 ए एम, सितम्बर 15 तक
व्यतीपात
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:05 AM
सूर्यास्त- 06:27 PM
चन्द्रोदय- 11:18 PM
चन्द्रास्त- 01:11 PM
अशुभ काल
राहुकाल- 04:55 PM से 06:27 PM
यमगण्ड- 12:16 PM से 01:49 PM
गुलिक- 03:22 PM से 04:55 PM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:33 AM से 05:19 AM
अमृत काल- 11:09 PM से 12:40 AM