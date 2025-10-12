Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 अक्टूबर 2025: आज 12 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 12 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- आश्विन
तिथि
षष्ठी - 02:16 पी एम तक
सप्तमी
नक्षत्र
मृगशिरा - 01:36 पी एम तक
आर्द्रा
योग
वरीयान् - 10:55 ए एम तक
परिघ
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:20 ए एम
सूर्यास्त- 05:55 पी एम
चन्द्रोदय- 10:14 पी एम
चन्द्रास्त- 12:06 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल- 04:28 पी एम से 05:55 पी एम
यमगण्ड- 12:07 पी एम से 01:34 पी एम
गुलिक- 03:01 पी एम से 04:28 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:30 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:41 ए एम से 05:30 ए एम