Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 अक्टूबर 2025: आज 12 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 12 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 2647, विश्वावसु

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- आश्विन

तिथि

षष्ठी - 02:16 पी एम तक

सप्तमी

नक्षत्र

मृगशिरा - 01:36 पी एम तक

आर्द्रा

योग

वरीयान् - 10:55 ए एम तक

परिघ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:20 ए एम

सूर्यास्त- 05:55 पी एम

चन्द्रोदय- 10:14 पी एम

चन्द्रास्त- 12:06 पी एम



अशुभ काल

राहुकाल- 04:28 पी एम से 05:55 पी एम

यमगण्ड- 12:07 पी एम से 01:34 पी एम

गुलिक- 03:01 पी एम से 04:28 पी एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:44 ए एम से 12:30 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:41 ए एम से 05:30 ए एम

---- समाप्त ----