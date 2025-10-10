Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अक्टूबर 2025: आज 10 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 09 10:54 PM- अक्टूबर 10 07:38 PM

नक्षत्र

कृत्तिका- अक्टूबर 09 08:02 PM- अक्टूबर 10 05:31 PM

योग

सिद्धि- अक्टूबर 09 09:32 PM- अक्टूबर 10 05:41 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:25 AM

सूर्यास्त- 6:02 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 09 7:40 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 10 9:39 AM

अशुभ काल

राहू- 10:41 ए एम से 12:08 पी एम

यम गण्ड- 03:02 पी एम से 04:30 पी एम

कुलिक- 07:46 ए एम से 09:13 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:38 ए एम से 09:25 ए एम, 12:31 पी एम से 01:18 पी एम

वर्ज्यम्- 06:47 ए एम से 08:12 ए एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम

अमृत काल- 03:22 पी एम से 04:48 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम

---- समाप्त ----