Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अक्टूबर 2025: आज 10 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 09 10:54 PM- अक्टूबर 10 07:38 PM
नक्षत्र
कृत्तिका- अक्टूबर 09 08:02 PM- अक्टूबर 10 05:31 PM
योग
सिद्धि- अक्टूबर 09 09:32 PM- अक्टूबर 10 05:41 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:25 AM
सूर्यास्त- 6:02 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 09 7:40 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 10 9:39 AM
अशुभ काल
राहू- 10:41 ए एम से 12:08 पी एम
यम गण्ड- 03:02 पी एम से 04:30 पी एम
कुलिक- 07:46 ए एम से 09:13 ए एम
दुर्मुहूर्त- 08:38 ए एम से 09:25 ए एम, 12:31 पी एम से 01:18 पी एम
वर्ज्यम्- 06:47 ए एम से 08:12 ए एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम
अमृत काल- 03:22 पी एम से 04:48 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:40 ए एम से 05:30 ए एम