Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 अक्टूबर 2025: आज 9 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 9 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- कार्तिक

अमांत- आश्विन

तिथि

कृष्ण पक्ष तृतीया- अक्टूबर 09 02:22 AM- अक्टूबर 09 10:54 PM

कृष्ण पक्ष चतुर्थी- अक्टूबर 09 10:54 PM- अक्टूबर 10 07:38 PM

नक्षत्र

भरणी- अक्टूबर 08 10:44 PM- अक्टूबर 09 08:02 PM

कृत्तिका- अक्टूबर 09 08:02 PM- अक्टूबर 10 05:31 PM

योग

वज्र- अक्टूबर 09 01:32 AM- अक्टूबर 09 09:32 PM

सिद्धि- अक्टूबर 09 09:32 PM- अक्टूबर 10 05:41 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:25 AM

सूर्यास्त- 6:02 PM

चन्द्रोदय- अक्टूबर 09 7:40 PM

चन्द्रास्त- अक्टूबर 10 9:39 AM

अशुभ काल

राहू- 1:41 PM- 3:08 PM

यम गण्ड- 6:25 AM- 7:52 AM

कुलिक- 9:19 AM- 10:46 AM

दुर्मुहूर्त- 10:17 AM- 11:04 AM, 02:56 PM- 03:43 PM

वर्ज्यम्- 07:15 AM- 08:40 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:50 AM- 12:37 PM

अमृत काल- 03:45 PM- 05:11 PM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:49 AM- 05:37 AM

