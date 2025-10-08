Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 8 अक्टूबर 2025: आज 8 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 8 सितंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- भाद्रपद
तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- सितंबर 07 11:38 PM – सितंबर 08 09:12 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया- सितंबर 08 09:12 PM – सितंबर 09 06:29 PM
नक्षत्र
पूर्वभाद्रपदा- सितंबर 07 09:41 PM – सितंबर 08 08:02 PM
उत्तरभाद्रपदा- सितंबर 08 08:02 PM – सितंबर 09 06:07 PM
योग
धृति- सितंबर 07 09:22 AM – सितंबर 08 06:30 AM
शूल- सितंबर 08 06:30 AM – सितंबर 09 03:20 AM
गण्ड- सितंबर 09 03:20 AM – सितंबर 09 11:58 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:15 AM
सूर्यास्त- 6:33 PM
चन्द्रोदय- सितंबर 08 7:04 PM
चन्द्रास्त- सितंबर 09 7:32 AM
अशुभ काल
राहू- 7:47 AM – 9:19 AM
यम गण्ड- 10:52 AM – 12:24 PM
कुलिक- 1:56 PM – 3:29 PM
दुर्मुहूर्त- 12:49 PM – 01:38 PM, 03:16 PM – 04:05 PM
वर्ज्यम्- 04:52 AM – 06:20 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:59 AM – 12:49 PM
अमृत काल- 11:46 AM – 01:15 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 AM – 05:27 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- सितंबर 09 06:15 AM- सितंबर 09 06:07 PM