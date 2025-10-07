Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 अक्टूबर 2025: आज 7 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- आश्विन

अमांत- आश्विन

तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - 09:16 ए एम तक

नक्षत्र

रेवती - 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 तक

योग

ध्रुव - 09:31 ए एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:17 AM

सूर्यास्त- 6:01 PM

चन्द्रोदय- 5:27 PM

चन्द्रास्त- 6:14 AM

अशुभ काल

राहू- 03:04 पी एम से 04:32 पी एम

यम गण्ड- 09:13 ए एम से 10:41 ए एम

कुलिक- 12:09 पी एम से 01:37 पी एम

दुर्मुहूर्त- 08:38 ए एम से 09:25 ए एम, 10:55 पी एम से 11:44 पी एम

वर्ज्यम्- 2:58 PM से 04:25 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:32 पी एम

अमृत काल- 11:19 पी एम से 12:45 ए एम, अक्टूबर 08

ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 ए एम से 05:28 ए एम

शुभ योग

सर्वार्थ सिद्धि योग- 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 से 06:18 ए एम, अक्टूबर 08

अमृत सिद्धि योग- 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 से 06:18 ए एम, अक्टूबर 08

---- समाप्त ----