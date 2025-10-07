Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 अक्टूबर 2025: आज 7 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा - 09:16 ए एम तक
नक्षत्र
रेवती - 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 तक
योग
ध्रुव - 09:31 ए एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:17 AM
सूर्यास्त- 6:01 PM
चन्द्रोदय- 5:27 PM
चन्द्रास्त- 6:14 AM
अशुभ काल
राहू- 03:04 पी एम से 04:32 पी एम
यम गण्ड- 09:13 ए एम से 10:41 ए एम
कुलिक- 12:09 पी एम से 01:37 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:38 ए एम से 09:25 ए एम, 10:55 पी एम से 11:44 पी एम
वर्ज्यम्- 2:58 PM से 04:25 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:32 पी एम
अमृत काल- 11:19 पी एम से 12:45 ए एम, अक्टूबर 08
ब्रह्म मुहूर्त- 04:39 ए एम से 05:28 ए एम
शुभ योग
सर्वार्थ सिद्धि योग- 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 से 06:18 ए एम, अक्टूबर 08
अमृत सिद्धि योग- 01:28 ए एम, अक्टूबर 08 से 06:18 ए एम, अक्टूबर 08