Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 नवंबर 2025: आज 7 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त

कार्तिक - अमान्त

तिथि

द्वितीया - 11:05 ए एम तक

तृतीया

नक्षत्र

रोहिणी - 12:33 ए एम, नवम्बर 08 तक

मृगशिरा

योग

परिघ - 10:28 पी एम तक

शिव

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:37 ए एम

सूर्यास्त- 05:32 पी एम

चन्द्रोदय- 06:55 पी एम

चन्द्रास्त- 08:37 ए एम

अशुभ काल

राहुकाल- 10:43 ए एम से 12:05 पी एम

यमगण्ड- 02:48 पी एम से 04:10 पी एम

गुलिक- 07:59 ए एम से 09:21 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 ए एम से 05:45 ए एम

