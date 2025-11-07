Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 7 नवंबर 2025: आज 7 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 7 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
कार्तिक - अमान्त
तिथि
द्वितीया - 11:05 ए एम तक
तृतीया
नक्षत्र
रोहिणी - 12:33 ए एम, नवम्बर 08 तक
मृगशिरा
योग
परिघ - 10:28 पी एम तक
शिव
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:37 ए एम
सूर्यास्त- 05:32 पी एम
चन्द्रोदय- 06:55 पी एम
चन्द्रास्त- 08:37 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 10:43 ए एम से 12:05 पी एम
यमगण्ड- 02:48 पी एम से 04:10 पी एम
गुलिक- 07:59 ए एम से 09:21 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:43 ए एम से 12:26 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:53 ए एम से 05:45 ए एम