Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 अक्टूबर 2025: आज 6 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 6 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- अक्टूबर 05 03:04 PM- अक्टूबर 06 12:24 PM
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- अक्टूबर 06 06:16 AM- अक्टूबर 07 04:01 AM
योग
वृद्धि- अक्टूबर 05 04:34 PM- अक्टूबर 06 01:13 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:17 AM
सूर्यास्त- 6:01 PM
चन्द्रोदय- 5:27 PM
चन्द्रास्त- 6:14 AM
अशुभ काल
राहू- 7:45 AM- 9:13 AM
यम गण्ड- 10:41 AM- 12:09 PM
कुलिक- 1:37 PM- 3:05 PM
दुर्मुहूर्त- 12:32 PM से 01:19 PM, 02:53 PM से 03:40 PM
वर्ज्यम्- 2:58 PM से 04:25 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:38 PM
अमृत काल- 11:40 PM से 01:07 AM, अक्टूबर 07
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 AM- 05:35 AM