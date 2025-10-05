Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 5 अक्टूबर 2025: आज 5 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 5 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी- अक्टूबर 04 05:09 PM- अक्टूबर 05 03:04 PM
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- अक्टूबर 05 03:04 PM- अक्टूबर 06 12:24 PM
नक्षत्र
शतभिषा- अक्टूबर 04 09:09 AM- अक्टूबर 05 08:01 AM
पूर्वभाद्रपदा- अक्टूबर 05 08:01 AM- अक्टूबर 06 06:16 AM
उत्तरभाद्रपदा- अक्टूबर 06 06:16 AM- अक्टूबर 07 04:01 AM
योग
गण्ड- अक्टूबर 04 07:26 PM- अक्टूबर 05 04:34 PM
वृद्धि- अक्टूबर 05 04:34 PM- अक्टूबर 06 01:13 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:23 AM
सूर्यास्त- 6:06 PM
चन्द्रोदय- अक्टूबर 05 4:58 PM
चन्द्रास्त- अक्टूबर 06 5:13 AM
अशुभ काल
राहू- 4:38 PM- 6:06 PM
यम गण्ड- 12:15 PM- 1:43 PM
कुलिक- 3:11 PM- 4:38 PM
दुर्मुहूर्त- 04:32 PM- 05:19 PM
वर्ज्यम्- 01:57 PM- 03:26 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:51 AM- 12:38 PM
अमृत काल- 10:50 PM- 12:19 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 AM- 05:35 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- अक्टूबर 06 06:16 AM- अक्टूबर 06 06:24 AM