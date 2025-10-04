Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 अक्टूबर 2025: आज 4 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
द्वादशी - 05:09 पी एम तक
त्रयोदशी
नक्षत्र
धनिष्ठा - 09:09 ए एम तक
शतभिषा
योग
शूल - 07:27 पी एम तक
गण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:16 ए एम
सूर्यास्त- 06:03 पी एम
चन्द्रोदय- 04:21 पी एम
चन्द्रास्त- 04:03 ए एम, अक्टूबर 05
अशुभ काल
राहुकाल- 09:13 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड- 01:38 पी एम से 03:07 पी एम
गुलिक- 06:16 ए एम से 07:44 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त : 11:46 ए एम से 12:33 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:38 ए एम से 05:27 ए एम