Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 दिसंबर 2025: आज 4 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 4 दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्दशी- दिसंबर 03 12:26 PM- दिसंबर 04 08:37 AM
शुक्ल पक्ष पूर्णिमा- दिसंबर 04 08:37 AM- दिसंबर 05 04:43 AM
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- दिसंबर 05 04:43 AM- दिसंबर 06 12:55 AM
नक्षत्र
कृत्तिका- दिसंबर 03 06:00 PM- दिसंबर 04 02:54 PM
रोहिणी- दिसंबर 04 02:54 PM- दिसंबर 05 11:46 AM
योग
शिव- दिसंबर 03 04:57 PM- दिसंबर 04 12:34 PM
सिद्ध- दिसंबर 04 12:34 PM- दिसंबर 05 08:08 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:57 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 04 4:55 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 05 7:12 AM
अशुभ काल
राहू- 1:36 PM- 2:56 PM
यम गण्ड- 6:57 AM- 8:17 AM
कुलिक- 9:37 AM- 10:57 AM
दुर्मुहूर्त- 10:30 AM- 11:13 AM, 02:46 PM- 03:28 PM
वर्ज्यम्- 04:49 AM- 06:12 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:55 AM- 12:38 PM
अमृत काल- 12:49 PM- 02:12 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:22 AM- 06:10 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 03 06:00 PM- दिसंबर 04 06:57 AM