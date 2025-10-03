Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 3 अक्टूबर 2025: आज 2 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 3 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- अक्टूबर 02 07:11 PM – अक्टूबर 03 06:33 PM
नक्षत्र
श्रवण - अक्टूबर 02 09:13 AM – अक्टूबर 03 09:34 AM
योग
धृति - अक्टूबर 02 11:28 PM – अक्टूबर 03 09:45 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:15 AM
सूर्यास्त - 6:05 PM
चन्द्रोदय - 3:46 PM
चन्द्रास्त - 2:59 AM
अशुभ काल
राहू - 1:44 PM – 3:12 PM
यम गण्ड - 6:22 AM – 7:51 AM
कुलिक - 9:19 AM – 10:47 AM
दुर्मुहूर्त - 10:18 AM – 11:05 AM, 03:01 PM – 03:48 PM
वर्ज्यम् - 01:17 PM – 02:54 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त -11:46 AM से 12:34 PM
अमृत काल - 10:56 PM से 12:30 AM, अक्टूबर 04
ब्रह्म मुहूर्त - 04:46 AM – 05:34 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - 06:15 AM से 09:34 AM
रवि योग- 06:15 AM से 09:34 AM