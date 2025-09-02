scorecardresearch
 

Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 सितंबर 2025: आज 2 सितंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 2 September 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 2 सितंबर 2025

aaj_ka_panchang horoscope
पंचांग- 2 सितंबर  2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 , विश्वावसु 
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- भाद्रपद

तिथि 
दशमी - 03:53 ए एम, सितम्बर 03 तक

नक्षत्र
मूल - 09:51 पी एम तक

योग 
प्रीति - 04:40 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:00 ए एम
सूर्यास्त- 06:41 पी एम
चन्द्रोदय- 03:01 पी एम
चन्द्रास्त- 1:07 पी एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 03:31 पी एम से 05:06 पी एम
यमगण्ड- 09:10 ए एम से 10:45 ए एम
गुलिक- 12:21 पी एम से 01:56 पी एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:55 ए एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:29 ए एम से 05:14 ए एम

शुभ योग
रवि योग- पूरे दिन

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

