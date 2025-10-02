Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 अक्टूबर 2025: दशहरा आज, देखें 2 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - आश्विन
अमांत - आश्विन
तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी- अक्टूबर 01 07:01 PM – अक्टूबर 02 07:11 PM
शुक्ल पक्ष एकादशी- अक्टूबर 02 07:11 PM – अक्टूबर 03 06:33 PM
नक्षत्र
उत्तराषाढ़ा - अक्टूबर 01 08:06 AM – अक्टूबर 02 09:13 AM
श्रवण - अक्टूबर 02 09:13 AM – अक्टूबर 03 09:34 AM
योग
सुकर्मा - अक्टूबर 02 12:33 AM – अक्टूबर 02 11:28 PM
धृति - अक्टूबर 02 11:28 PM – अक्टूबर 03 09:45 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:22 AM
सूर्यास्त - 6:09 PM
चन्द्रोदय - अक्टूबर 02 3:04 PM
चन्द्रास्त - अक्टूबर 03 2:11 AM
अशुभ काल
राहू - 1:44 PM – 3:12 PM
यम गण्ड - 6:22 AM – 7:51 AM
कुलिक - 9:19 AM – 10:47 AM
दुर्मुहूर्त - 10:18 AM – 11:05 AM, 03:01 PM – 03:48 PM
वर्ज्यम् - 01:17 PM – 02:54 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:52 AM – 12:39 PM
अमृत काल - 11:00 PM – 12:37 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:46 AM – 05:34 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग - अक्टूबर 03 06:23 AM - अक्टूबर 03 09:34 AM