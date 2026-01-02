scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 जनवरी 2026: आज 2 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 2 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 2 जनवरी 2026

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 2 जनवरी  2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त


तिथि 
चतुर्दशी - 06:53 पी एम तक
पूर्णिमा

नक्षत्र
मृगशिरा - 08:04 पी एम तक
आर्द्रा

योग 
शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय : 07:14 ए एम
सूर्यास्त- 05:36 पी एम 
चन्द्रोदय- 04:18 पी एम
चन्द्रास्त-07:12 ए एम, जनवरी 03

अशुभ काल 
राहुकाल-11:07 ए एम से 12:25 पी एम
यमगण्ड- 03:01 पी एम से 04:18 पी एम
गुलिक- 08:32 ए एम से 09:50 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त-12:04 पी एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:20 ए एम

