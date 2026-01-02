Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 जनवरी 2026: आज 2 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 जनवरी 2026

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

पौष - पूर्णिमान्त

पौष - अमान्त



तिथि

चतुर्दशी - 06:53 पी एम तक

पूर्णिमा

नक्षत्र

मृगशिरा - 08:04 पी एम तक

आर्द्रा

योग

शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक

अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय : 07:14 ए एम

सूर्यास्त- 05:36 पी एम

चन्द्रोदय- 04:18 पी एम

चन्द्रास्त-07:12 ए एम, जनवरी 03

अशुभ काल

राहुकाल-11:07 ए एम से 12:25 पी एम

यमगण्ड- 03:01 पी एम से 04:18 पी एम

गुलिक- 08:32 ए एम से 09:50 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त-12:04 पी एम से 12:46 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:20 ए एम

