Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 जनवरी 2026: आज 2 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 2 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - अमान्त
तिथि
चतुर्दशी - 06:53 पी एम तक
पूर्णिमा
नक्षत्र
मृगशिरा - 08:04 पी एम तक
आर्द्रा
योग
शोभन - 12:02 ए एम, अगस्त 11 तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय : 07:14 ए एम
सूर्यास्त- 05:36 पी एम
चन्द्रोदय- 04:18 पी एम
चन्द्रास्त-07:12 ए एम, जनवरी 03
अशुभ काल
राहुकाल-11:07 ए एम से 12:25 पी एम
यमगण्ड- 03:01 पी एम से 04:18 पी एम
गुलिक- 08:32 ए एम से 09:50 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त-12:04 पी एम से 12:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:25 ए एम से 06:20 ए एम