Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 अक्टूबर 2025: आज 01 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 1 October 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang):

पंचांग- 01 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन 
अमांत- आश्विन 

तिथि 
नवमी - 07:01 पी एम तक
दशमी

नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 08:06 ए एम तक
उत्तराषाढा

योग 
अतिगण्ड - 12:34 ए एम, अक्टूबर 02 तक
सुकर्मा

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:14 AM
सूर्यास्त- 06:07 PM 
चन्द्रोदय- 02:28 PM
चन्द्रास्त- 12:53 AM

अशुभ काल 
राहुकाल- 12:10 PM से 01:40 PM
यमगण्ड- 07:43 Am से 09:12 AM
गुलिक-     10:41 AM से 12:10 PM

शुभ काल 
ब्रह्म मुहूर्त- 04:37 AM से 05:26 AM
अमृत काल- 02:31 AM, अक्टूबर 02 से 04:12 AM, अक्टूबर 02
 

---- समाप्त ----
