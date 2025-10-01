Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 अक्टूबर 2025: आज 01 अक्टूबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 01 अक्टूबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- आश्विन
अमांत- आश्विन
तिथि
नवमी - 07:01 पी एम तक
दशमी
नक्षत्र
पूर्वाषाढा - 08:06 ए एम तक
उत्तराषाढा
योग
अतिगण्ड - 12:34 ए एम, अक्टूबर 02 तक
सुकर्मा
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:14 AM
सूर्यास्त- 06:07 PM
चन्द्रोदय- 02:28 PM
चन्द्रास्त- 12:53 AM
अशुभ काल
राहुकाल- 12:10 PM से 01:40 PM
यमगण्ड- 07:43 Am से 09:12 AM
गुलिक- 10:41 AM से 12:10 PM
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त- 04:37 AM से 05:26 AM
अमृत काल- 02:31 AM, अक्टूबर 02 से 04:12 AM, अक्टूबर 02