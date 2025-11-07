scorecardresearch
 

Feedback

Tusli Upay: शाम के समय तुलसी के पास दीया जलाना क्यों है शुभ? जानिए इसके फायदे

Tusli Upay: तुलसी के पास दीया जलाना बेहद शुभ माना जाता है. रोज तुलसी के सामने दीपक जलाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है. यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है. साथ ही देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख, सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है.

Advertisement
X
तुलसी के पास दीया (AI Generated)
तुलसी के पास दीया (AI Generated)

भारतीय संस्कृति में तुलसी का पौधा शुद्धता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. शाम के समय तुलसी के पास दीया जलाना, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक सरल और प्रभावी उपाय है. तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है . इसलिए इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं. जानते हैं शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दिया जलाने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

तुलसी के पास दीया जलाने का महत्व

तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है. जब आप इसके पास रोज दीया जलाते हैं, तो यह घर के माहौल को शुद्ध और पवित्र बनाता है. धीरे-धीरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है. कहा जाता है कि तुलसी के पास दीया जलाने से घर में शांति बढ़ती है. यह एक सरल उपाय है जो पूरे घर में खुशियां और सकारात्मकता फैलाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

gajkesari yog 2025
10 नवंबर को बनेगा गजकेसरी योग! जब गुरु-चंद्रमा मिलकर बरसाएंगे इन राशियों पर कृपा 
guru vakri 2025
4 दिन बाद गुरु होंगे वक्री, इन 5 राशियों के जीवन में 25 दिन मचेगी उथल-पुथल 
Sad woman sits alone in the city.
शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर की इस दिशा में ना रखें ये चीजें, जानें नियम 
Jupiter will be retrograde on November 11, the fortune of these 3 zodiac signs will shine like gold
10 नवंबर से उल्टी चाल चलेगा बुध, संभल जाएं ये तीन राशियां 
premanand maharaj
रील्स देखने में खूब लगता है मन? प्रेमानंद महाराज ने बताया यह आसान उपाय 

देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद

शास्त्रों में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी तुलसी में निवास करती हैं और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है. जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और उसके पास दीया जलाते हैं, तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का आशीर्वाद मिलता है. उनकी कृपा से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और हमारे कामों में सफलता और स्थिरता आती है. इससे घर में धन, शांति और सुख-समृद्धि बनी रहती है. 

Advertisement

मन की शांति और तनाव से राहत

हर शाम तुलसी के पास दीया जलाने से मन को शांति मिलती है. अगर आप ज्यादा सोचते हैं या परेशान रहते हैं, तो यह उपाय आपको आराम और सुकून देता है. 

वास्तु के अनुसार लाभ

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को शुभ और पवित्र माना गया है. हर दिन इसके पास दीया जलाने से घर में धन, सौभाग्य और तरक्की आती है. यह घर की ऊर्जा को मजबूत बनाता है.  जिससे अड़चनें और आर्थिक तंगी दूर होती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement