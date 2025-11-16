Rajyog 2025: 2026 की शुरुआत में बन रहे 4 महाशुभ राजयोग, इन तीन राशियों की बदल जाएगी किस्मत

वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत बेहद शक्तिशाली योगों के साथ होने जा रही है. कई ग्रहों के राशि परिवर्तन और शुभ संयोग से चार अत्यंत प्रभावशाली राजयोग, हंस राजयोग (बृहस्पति का पंचमहापुरुष योग), बुधादित्य राजयोग (बुध और सूर्य का शुभ संयोग), महालक्ष्मी राजयोग (धन और वैभव का योग), गजकेसरी राजयोग (चंद्र–बृहस्पति का शुभ मिलन) का निर्माण होगा. इन योगों का असर केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि देश–दुनिया की ऊर्जा, आर्थिक स्थितियों, अवसरों पर भी दिखाई देगा. इन महाशुभ योगों से कुछ विशेष राशियों को भाग्य, करियर, धन, सम्मान और रिश्तों के स्तर पर बड़ी उन्नति मिलने की संभावना है.

और पढ़ें

मकर राशि

2026 में बनने वाले चारों राजयोग मकर राशि के लिए कई तरह के मौके लाएंगे. क्योंकि इस समय ग्रह आपकी कर्मस्थल (करियर), धन और भाग्य से जुड़े भाव को मजबूत करेंगे. काम में तेजी आएगी, जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी चाहते हैं उन्हें बड़ा मौका मिल सकता है.धन की स्थिति मजबूत होगी. पुराना पैसा वापस मिल सकता है या नया स्रोत बन सकता है. विदेश जाने या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का योग है.जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के साथ सम्मान भी मिलेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि का स्वामी बुध है, और 2026 में बनने वाले बुधादित्य राजयोग का सीधा असर आपकी सोच, वाणी और निर्णय क्षमता पर पड़ेगा. इससे आपको ऐसे कामों में सफलता मिलेगी जहां दिमाग, योजना, बोलने की कला और प्रस्तुति की जरूरत होती है.पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी. नौकरी में नई पोजिशन या बदलाव का मौका मिलेगा. बिजनेस वालों के लिए बड़ा लाभ नया कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप मिलेगा. धन की स्थिति बेहतर होगी. खर्च नियंत्रित रहेंगे.

Advertisement

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए हंस राजयोग और गजकेसरी राजयोग बेहद शुभ माने जाते हैं क्योंकि ये आपके लिए भाग्य, घर–परिवार और मानसिक शांति के कारक बनते हैं. भाग्य प्रबल होगा. जो काम अटक रहे थे, अब आसानी से पूरे होंगे. करियर में नए अवसर और तरक्की का योग. धन लाभ जैसे संपत्ति, जमीन, वाहन या पुराने निवेश से फायदा होगा. परिवार में खुशी, रिश्तों में मजबूती और शादी के योग बनेंगे.

---- समाप्त ----