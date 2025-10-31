scorecardresearch
 

November Vrat Tyohar List 2025: देवउठनी एकादशी से मासिक दुर्गाष्टमी तक! नवंबर माह में आएंगे ये सभी व्रत-त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

November Vrat Tyohar List 2025: नवंबर के महीने में देव दीपवाली और तुलसी विवाह सहित कई बड़े और प्रमुख त्योहार आने वाले हैं, जिनके कारण यह महीना काफी अद्भुत रहेगा. तो चलिए जानते हैं कि नवंबर के इस महीने में कौन से बड़े पर्व आने वाले हैं.

नवंबर व्रत-त्योहार लिस्ट 2025 (Photo: Pixabay)
November Vrat Tyohar List 2025: 1 नवंबर यानी कल से नवंबर का महीना शुरू हो रहा है. धार्मिक नजरिए से नवंबर मास बहुत ही खास माना जा रहा है. इस महीने की शुरुआत देवउठनी एकादशी से होगी, जिस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है. इस खास पर्व के अलावा, तुलसी विवाह, कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और विवाह पंचमी जैसे बड़े त्योहार भी इस माह में दस्तक देंगे. वहीं, इस महीने का अंत कुछ खास ग्रह गोचर से होगा. तो चलिए जानते हैं नवंबर महीने की व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट के बारे में.

1 नवंबर 2025, शनिवार- कंस वध, देवउठनी एकादशी
2 नवंबर 2025, रविवार- तुलसी विवाह
3 नवंबर 2025, सोमवार- योगेश्वर द्वादशी, सोम प्रदोष व्रत
4 नवंबर 2025, मंगलवार- वैकुंठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान
5 नवंबर 2025, बुधवार- देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती
6 नवंबर 2025, गुरुवार- मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ
7 नवंबर 2025, शुक्रवार- रोहिणी व्रत
8 नवंबर 2025, शनिवार- गणाधिप संकष्टी
11 नवंबर 2025, मंगलवार- मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
12 नवंबर 2025, बुधवार- कालभैरव जयंती
15 नवंबर 2025, शनिवार- उत्पन्ना एकादशी
16 नवंबर 2025, रविवार- वृश्चिक संक्रांति
17 नवंबर 2025, सोमवार- सोम प्रदोष व्रत
18 नवंबर 2025, मंगलवार- मासिक शिवरात्रि
19 नवंबर 2025, बुधवार- दर्श अमावस्या
24 नवंबर 2025, सोमवार- विनायक चतुर्थी
25 नवंबर 2025, मंगलवार- विवाह पंचमी
28 नवंबर 2025, शुक्रवार- मासिक दुर्गाष्टमी

नवंबर 2025 ग्रह गोचर

2 नवंबर 2025, रविवार- शुक्र करेंगे तुला राशि में प्रवेश
16 नवंबर 2025, रविवार- सूर्य करेंगे वृ्श्चिक राशि में प्रवेश
26 नवंबर 2025, बुधवार- शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर

