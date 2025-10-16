scorecardresearch
 

Feedback

Diwali 2025: धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, जानिए दिवाली 2025 का पूरा कैलेंडर

Diwali 2025: अक्टू्बर के महीने में चारों तरफ त्योहारों की धूम है. सबसे ज्यादा धूम है दीपोत्सव की. दीपोत्सव का यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है. जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है. जानते हैं इसका पूरा कैलेंडर

Advertisement
X
दिवाली पर दीपोत्सव का पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगा (Photo: AI Generated)
दिवाली पर दीपोत्सव का पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक होगा (Photo: AI Generated)

दीपोत्सव की रौनक और खुशियों की बहार हर तरफ महसूस की जा रही है. इस बार दीपोत्सव का पर्व 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. यह पर्व पूरे पांच दिन चलता है. पांच दिनों के इस उत्सव में हर एक दिन का अपना अलग महत्व और रस्में हैं. पांच दिवसीय इस उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, जब घरों में धन और समृद्धि के लिए पूजा की जाती है. दीपोत्सव का यह पर्व भैया दूज पर समाप्त होता है. तो आइए, जानते हैं इस उत्सव के पांच दिनों का कैलेंडर और हर दिन की खासियत.

अक्टूबर 2025 में कब है धनतेरस 

दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है. धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या दूसरी कीमती चीजें खरीदी जाती हैं. इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

share market upper circuit before dhanteras-diwali
Dhanteras से पहले शेयर बाजार में तेजी, निफ्टी 25500 पार 
Lloyds Engineering Works stock was trading on a flat note at Rs 60.63 against the previous close of Rs 61.10 on BSE. Market cap of the firm stood at Rs 7066.90 crore on BSE. 
धनतेरस से पहले शेयर बाजार में दि‍वाली, निफ्टी 25500 के पार... 20% चढ़े ये स्‍टॉक 
crackers
दिवाली के पटाखे नई बात नहीं... स्कंद पुराण में मिलता है जिक्र 
Railways IRCTC PTI
दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा? इन ऐप्स से होगा चमत्कार 
yogi adityanath warning
दिवाली से पहले CM योगी ने अपराधियों को दी वॉर्निंग 

छोटी दिवाली / नरक चतुर्दशी

यह दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय की याद में मनाया जाता है. इस बार यह 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

बड़ी दिवाली / लक्ष्मी पूजन 2025 डेट

दीपावली के दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है, इस दिन दिये जलाए जाते हैं. दिवाली सिर्फ दीपक जलाने और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें परिवार, परंपराओं और रिश्तों की अहमियत भी याद दिलाता है. इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. 

गोवर्धन पूजा 2025

दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट होता है. इसमें भगवान कृष्ण को अन्न का भोग अर्पित किया जाता है. इस बार यह त्योहार 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा. 

Advertisement

भाई दूज 2025

भाई दूज दिवाली का आखिरी दिन है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती हैं, इस बार यह त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. 

दिवाली क्यों है खास 

दिवाली अंधकार पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इसका इतिहास भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने से जुड़ा है. यह त्योहार धन की देवी मां लक्ष्मी की आराधना के रूप में भी मनाया जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement