scorecardresearch
 

Feedback

कौड़ी, गोमती चक्र, धनिया के बीज... धनतेरस की खरीदारी की पूरी लिस्ट

धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, गणेश और धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन सोना-चांदी के साथ-साथ धनिया के बीज, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, कौड़ी, बताशा, सुपारी और रसोई के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है.

Advertisement
X
धनतेरस के मौके पर धनिया के बीज, कौड़ी, गोमती चक्र की खरीदारी की जाती है (Photo: AI Generated)
धनतेरस के मौके पर धनिया के बीज, कौड़ी, गोमती चक्र की खरीदारी की जाती है (Photo: AI Generated)

दीपावली की शुरुआत आज धनतेरस के साथ हो गई है. धनतेरस धन के देवता कुबेर, आरोग्य के देवता धन्वंतरि और धन की देवी मां लक्ष्मी और शनि प्रदोष व्रत होने के कारण महादेव का भी खास दिन है. सनातन परंपरा में दिवाली का बहुत महत्व है और धन की प्राप्ति, समृद्धि की आशा और जीवन भर शुभ-लाभ की कामना के लिए इस दिन का अनुष्ठान किया जाता है. धनतेरस का दिन खरीदारी से भी जुड़ा है और मां लक्ष्मी समृद्धि की देवी हैं इसलिए उनके प्रतीक चिह्नों की खरीदारी का दिन भी आज है. धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा खरीदनी चाहिए और इसके साथ ही कुछ ऐसी भी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं.

शास्त्रों में सिर्फ सोना-चांदी को ही मां लक्ष्मी का स्वरूप नहीं माना गया है, बल्कि रसोई घर भी मां लक्ष्मी का प्रतीक है. रसोई के कई मसालों में देवी लक्ष्मी और गणेश के प्रतीक मौजूद रहते हैं. जैसे धनिया को धनलक्ष्मी कहते हैं. हल्दी की गांठ को हरिद्रा गणेश कहा जाता है. इसलिए आज के दिन ये जरूर खरीदना चाहिए. इसके अलावा और क्या खरीदारी की जानी चाहिए, आप इसकी पूरी लिस्ट आप यहां से मिला सकते हैं.

धनतेरस पर खरीदे जाने वाले सामान की लिस्ट

सम्बंधित ख़बरें

Gold Online Offer
धनतेरस पर घर बैठे 1000 रुपये में खरीदें प्योर सोना, 30 सेकंड में करें ऑर्डर 
লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ
सालों बाद इन संयोगों में मनेगी दिवाली, 3 राशियों की खुलने वाली है किस्मत 
What to buy on Dhanteras for good fortune
धनतेरस पर शुभता के लिए क्या खरीदना चाहिए? 
How to perform dhanteras puja during diwali
धनतेरस की पूजा की आसान विधि और उपाय जानिए 
tips for dhanteras cleaning and puja rituals
धनतेरस के दिन क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? 

लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा
धनिया के बीज
हल्दी की गांठ
शंख
गोमती चक्र
कौड़ी
बताशा
सुपारी
पीतल-तांबा, या रसोई का कोई बर्तन (जरूरत के मुताबिक)
सोना-चांदी (सामर्थ्य के अनुसार)

झाड़ूः झाड़ू को भी देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, पर धनतेरस पर शनिवार होने के नाते आज के दिन झाड़ू की खरीदारी न करें. रविवार की सुबह झाड़ू ले आएं. इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी.

Advertisement

धनतेरस पर बनाएं धन की पोटली

धनतेरस पर धनलक्ष्मी की पोटली बनाने का रिवाज है. इस पोटली को बनाने के लिए एक लाल या पीला कपड़ा लें, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है. इसके अंदर 5 कमल गट्टा रखें. 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियां (कौड़ी), 5 हरी इलायची, 5 लौंग, 5 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का, कुछ मुद्रा नोट या सिक्के और साबुत धनिया रख दें. इस धन की पोटली को देवी लक्ष्मी के चरणों में रखें और फिर दिवाली के दिन पूजन करके तिजोरी या धन स्थान पर रखें. यह धन की पोटली शुभ समृद्धि लेकर आती है.

समृद्धि लाते हैं धनिया के बीज
सनातन परंपरा में धनिया को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि दीपावली की रात को प्रदोष काल में गणेश-लक्ष्मी की पूजा करते समय इसे चढ़ाने से धन की देवी और शुभ-लाभ के देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पूरे साल अपनी कृपा बरसाते हैं. मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिया को खरीदने से धन में वृद्धि होती है. 

शंख है देवी लक्ष्मी की भाई
सनातन परंपरा में शंख को पवित्र वस्तु माना गया है. यह समुद्र से निकलता है इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है. जिस घर में शंख रहता है और उसकी पूजा होती है वहां कभी भी भूत, भय और दरिद्रता का वास नहीं होता है.यदि आपके घर में शंख नहीं है तो धनतेरस की शुभता को बढ़ाने के लिए आज आप इसे खरीदकर ला सकते हैं. 

Advertisement

गोमती चक्र का महत्व
दिवाली की पूजा में गोमती चक्र का बहुत ज्यादा माना गया है.  समुद्र में पाए जाने वाले इस पवित्र पत्थर को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन इसे घर पर लाने और दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाने से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

कौड़ी है सबसे प्राचीन मुद्रा
धन की देवी मां लक्ष्मी को कौड़ी प्रिय है. कौड़ी हमेशा पीले रंग की ही लेना चाहिए. अगर पीली कौड़ी न मिले तो आप उसे हल्दी या केसर से रंग कर ही दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाएं. कौड़ी सबसे प्राचीन मुद्रा है इसलिए वह भी धन का प्रतीक है.

हल्दी की गांठ
हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है. यही कारण है कि इसका प्रयोग हर पूजा और शुभ कार्य में किसी न किसी रूप में होता है. मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में हल्दी की गांठ लाने और उसे दिवाली की रात माता लक्ष्मी को चढ़ाने से पूरे साल घर में धन-धान्य और शुभता बनी रहती है. 

बताशा लाता है जीवन में मिठास
मिठास बढ़ाने वाले बताशे को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है. धनतेरस के दिन बताशा खरीद कर लाने और दिवाली की रात माता लक्ष्मी को अर्पित करने पर धन की देवी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आर्थिक दिक्कतों को दूर करके धन-धान्य प्रदान करती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement