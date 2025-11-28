December Vrat Tyohar List 2025: मोक्षदा एकादशी से वैकुंठ एकादशी तक! दिसंबर में आएंगे ये व्रत-त्योहार, देखें लिस्ट

December Vrat Tyohar List 2025: जल्द ही दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है. ज्योतिषियों के अनुसार, यह माह बहुत ही विशेष रहेगा, जिसकी शुरुआत कई शुभ व्रतों से होगी. दरअसल, इस महीने की शुरुआत श्रीहरि के प्रिय दिन एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी से होगी. इस व्रत के अलावा, भौम प्रदोष व्रत, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत और गुरु गोबिंद सिंह जयंती जैसे बड़े त्योहार भी इस माह में दस्तक देंगे. साथ ही, इस महीने में कई बड़े ग्रहों की चाल में परिवर्तन देखने को मिलेगा. चलिए अब जानते हैं कि दिसंबर महीने के व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट.

1 दिसंबर 2025, सोमवार- मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती

2 दिसंबर 2025, मंगलवार- प्रदोष व्रत

4 दिसंबर 2025, गुरुवार- अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती व मार्गशीर्ष पूर्णिमा

5 दिसंबर 2025, शुक्रवार- पौष माह आरंभ

7 दिसंबर 2025, रविवार- अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

15 दिसंबर 2025, सोमवार- सफला एकादशी

16 दिसंबर 2025, मंगलवार- धनु संक्रांति और खरमास की शुरुआत

17 दिसंबर 2025, बुधवार- प्रदोष व्रत

19 दिसंबर 2025, शुक्रवार- पौष अमावस्या

24 दिसंबर 2025, बुधवार- विनायक चतुर्थी

27 दिसंबर 2025, शनिवार- गुरु गोविंद सिंह जयंती

30 दिसंबर 2025, मंगलवार- पौष पुत्रदा एकादशी

31 दिसंबर 2025, बुधवार- बैकुंठ एकादशी

दिसंबर 2025 ग्रह गोचर

7 दिसंबर 2025, रविवार- मंगल का धनु राशि में गोचर

20 दिसंबर 2025, शनिवार- शुक्र का धनु राशि में गोचर

29 दिसंबर 2025, सोमवार- बुध का धनु राशि में गोचर

---- समाप्त ----