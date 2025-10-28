scorecardresearch
 

LIVE: आस्था और उत्साह में डूबा देश, छठ पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर उमड़े हजारों श्रद्धालु

देशभर में लोक आस्था का पर्व छठ पूजा उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली के घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. पारंपरिक गीतों के बीच महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं.

छठ पर्व का आज आखिरी दिन है. (Photo- Screengrab)
छठ पर्व का आज आखिरी दिन है. (Photo- Screengrab)

देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों के घाट श्रद्धालुओं से गुलजार हैं, जो उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही घाटों पर जमा हैं.

छठ पर्व के दौरान घाटों का माहौल भक्ति गीतों, ढोलक की थाप और पारंपरिक गीतों जैसे "केरवा जे फरेला घाट पे..." की गूंज से हल्का-फुल्का सजाया गया है, जो पूरी तरह से आस्थामय और भावुक करता है.

दिल्ली के यमुना नदी के वासुदेव घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं. उनकी इस यात्रा के मद्देनजर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी खुद घाटों का दौरा कर पूजा की तैयारियों का जायजा लिया है.

बिहार में इस बार छठ का राजनीतिक रंग भी देखने को मिला. विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार घाटों पर पहुंचे और श्रद्धालुओं का आशीर्वाद लिया. राजनेताओं की मौजूदगी ने माहौल को और भी खास बना दिया.

छठ का महापर्व फिर से बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है, जहां हर कोई सूर्य देव के प्रति आस्था और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता नजर आ रहा है.

देश के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे पटना, गोपालगंज, मऊ, वाराणसी, नोएडा, और दिल्ली के घाटों पर सुबह और शाम की पूजा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है.

