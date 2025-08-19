scorecardresearch
 

Jaipur: पति की हत्या के लिए पत्नी ने देखी CID और वेब सीरीज, प्रेमी और उसके दोस्त संग रची साजिश, तीनों गिरफ्तार

जयपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त संग मिलकर पति की हत्या की. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि महिला ने हत्या की साजिश रचने से पहले CID और वेब सीरीज देखकर तरीका सीखा था. वारदात में शामिल तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

पत्नी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार.(Photo: Dev Ankur/ITG)
राजस्थान के जयपुर में एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है. यहां पुलिस ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी को उसके प्रेमी और उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान मनोज कुमार रैगर के रूप में हुई है, जिनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला संतोष का अवैध संबंध रिशि नामक युवक से था. मनोज को इस रिश्ते पर शक था और इसी को लेकर वह पत्नी से झगड़ा करता था. संतोष ने पूछताछ में बताया कि पति उसके साथ मारपीट भी करता था. हत्या की साजिश रचने के लिए वह वेब सीरीज और मशहूर टीवी शो CID देखती थी ताकि अपराध करने के तरीके जान सके.

पुलिस ने बताया कि संतोष, उसका प्रेमी रिशि श्रीवास्तव और उसके दोस्त मोहित शर्मा ने हत्या की योजना बनाई. तीनों ने नए सिम कार्ड खरीदे, जिन्हें सिर्फ आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि पुलिस को शक न हो. योजना के तहत मनोज को ई-रिक्शा में बैठाकर सुनसान इलाके ले जाया गया और धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई.

पति और पत्नी की फाइल फोटो.

यह मामला तब सामने आया जब सुमेर नगर फुटबॉल ग्राउंड के पास सड़क किनारे खून से लथपथ एक शव मिला. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल व एमओबी टीमों को जांच के लिए बुलाया. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह हत्या का मामला है, लूटपाट से कोई संबंध नहीं. पुलिस को घटनास्थल के आसपास कोई कैमरा या प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला, जिससे जांच चुनौतीपूर्ण हो गई.

'पूछताछ में तीनों ने हत्या की साजिश और वारदात को कबूल लिया'

हालांकि, पास में खड़ी एक ई-रिक्शा से सुराग मिला. पुलिस ने आसपास के सभी रूटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी से संदिग्धों की पहचान की. फुटेज में मनोज के साथ एक और व्यक्ति बैठा दिखा, जिससे शक गहराया. पुलिस ने मनोज के फोन और उसके नजदीकी लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले. इसके बाद पत्नी संतोष, रिशि और मोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. लंबी पूछताछ में तीनों ने हत्या की साजिश और वारदात को कबूल लिया.

मुहाना थाना प्रभारी गुर भूपेंद्र ने बताया कि, मृतक का शव खून के तालाब में पड़ा मिला. आरोपी महिला ने कबूल किया कि वह वेब सीरीज और CID देखकर हत्या की योजना बना रही थी. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है. वहीं, इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे इलाके में दहशत और चर्चा का माहौल है.

