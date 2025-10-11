scorecardresearch
 

चाय के बहाने बुलाया... फिर कुल्हाड़ी से काट डाला, टोंक में तीन चाचाओं ने भतीजे की बेरहमी से हत्या

टोंक जिले के बेलहड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर तीन चाचाओं ने भतीजे सुरेश को चाय के बहाने बुलाकर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. घटना पुलिस की मौजूदगी में हुए समझौते के महज 72 घंटे बाद हुई. आरोपी फरार हैं. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

मृतक सुरेश गुर्जर.(Photo: Manoj Tiwari/ITG)
राजस्थान के टोंक जिले के घाड़ थाना क्षेत्र से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां जमीन के विवाद में तीन चाचाओं ने अपने ही भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि यह घटना उस समझौते के महज 72 घंटे बाद हुई, जो पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच कराया गया था.

मामला बेलहड़ी गांव का है. जानकारी के मुताबिक, मृतक सुरेश गुर्जर अपने बड़े भाई मनराज के साथ गांव में एक सामूहिक भोज में जा रहा था. रास्ते में उनके तीन चाचा रामेश्वर, बाबूलाल और छोटू महाराज ने उन्हें चाय पिलाने के बहाने घर बुला लिया. जैसे ही सुरेश अंदर गया, पहले से मौजूद तीनों चाचाओं ने अपने बेटे सोनू और उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: थियेटर में पति-पत्नी की पिटाई, फिल्म के सीन आगे-आगे बताने से टोंकने पर मचा बवाल, बोला- सस्पेंस बिगाड़ रहा था

सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने शव को रात में दूनी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया. गांव में इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि समझौते के बावजूद इतनी बेरहमी से हत्या होना सवाल खड़ा करता है.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

घाड़ थाना प्रभारी हरीराम वर्मा ने बताया कि मृतक के भाई मनराज की रिपोर्ट पर तीनों चाचाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

