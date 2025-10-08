200 सिलेंडर एक-एक कर जलते और फटते रहे... उछलकर होटलों और खेतों में गिरे, यूं पिघल गया पूरा का पूरा ट्रक

जयपुर-अजमेर हाइवे पर दूदू के पास सांवरदा इलाके में मंगलवार रात एक खौफनाक अग्निकांड हुआ, जहां LPG सिलेंडरों से भरा ट्रक टक्कर के बाद आग के गोले में बदल गया. करीब तीन घंटे तक धमाकों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें 200 सिलेंडर एक-एक कर जलते और फटते रहे और ट्रक पूरी तरह पिघलकर कबाड़ हो गया. इस भीषण हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ ही सेकंड में ट्रक को आग की लपटों में घिरते देखा जा सकता है।
दरअसल, LPG सिलेंडरों से भरा ट्रक सड़क किनारे अवैध कट से मुड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार एक टैंकर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इससे सिलेंडर भरे ट्रक ने तुरंत आग पकड़ ली और फिर सिलेंडर फटने लगे.
रात के सन्नाटे में हुए करीब 200 सिलेंडरों के धमाकों की आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक गूंजी. आसपास की होटलों में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर दोनों ओर करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. देखें Video:-
विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि सिलेंडर के परखच्चे ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिलेंडर उछलकर आसपास के खेतों और होटलों में जा गिरे. फुटेज में लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए.
एक की मौत, 5 वाहन स्वाहा
सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन धमाकों के चलते आग बुझाने में मुश्किल हुई.
आग इतनी भीषण थी कि 5 वाहन पूरी तरह स्वाहा हो गए. हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जिसका सिर्फ कंकाल मिला है, फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है. कई लोग झुलस गए हैं.
बता गया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में कुल 330 सिलेंडर थे, जिसमें से करीब 200 फटे. यह मंजर ठीक 10 महीने पहले हुए भांकरोटा अग्निकांड जैसा ही था, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी.