scorecardresearch
 

Feedback

जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसा टेंपो ट्रैवलर, 15 लोगों की मौत

राजस्थान में रविवार को एक टेंपो ट्रैवलर सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गया. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग कोलायत मंदिर से दर्शन करके जोधपुर लौट रहे थे.

Advertisement
X
राजस्थान के फलोदी जिले में टेंपो ट्रैवलर की खड़े ट्रक से टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)
राजस्थान के फलोदी जिले में टेंपो ट्रैवलर की खड़े ट्रक से टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई. (Photo: ITG)

राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जोधपुर के सूरसागर निवासी 18 लोग बीकानेर स्थित कोलायत मंदिर के दर्शन कर टेंपो ट्रैवलर से लौट रहे थे. हनुमान सागर चौराहे के पास तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर अचानक खड़े ट्रक में घुस गई. हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

फलोदी के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने हादसे में मृतकों की पुष्टि की. उन्होंने कहा, 'हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 3 घायलों को तुरंत ओसियां अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया गया.' फलोदी के डीएसपी अचलसिंह देवड़ा ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो ट्रैवलर पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

ट्रेंपो ट्रैवलर के उड़े परखचे

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan High Court
बहू सैलरी से हर महीने ससुर को देगी 20 हजार रुपये, जानें हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला  
सोनम वांगचुक की पत्नी ने हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है.
सोनम वांगचुक को राहत नहीं, 24 नवंबर तक जोधपुर जेल में ही रहेंगे 
The bodies are stuck to the seat, they have become skeletons - Eyewitness
जैसलमेर बस हादसा: आग में झुलसने से 12 की मौत, सेना-प्रशासन मौके पर मौजूद 
झुलसे यात्रियों का इलाज जारी है.(Photo: AI-generated)
जैसलमेर में दौड़ती बस बनी आग का गोला! 12 यात्री झुलसे 
छात्रों को 100 नंबर के पेपर में 120 से ज्यादा नंबर मिले. (फोटो-ITG)
100 नंबर के पेपर में दिए 116, 120 नंबर, अब सरकार ने मांगी रिपोर्ट 

कई शव टेंपो ट्रैवलर के सीटों और लोहे में बुरी तरह फंसे गए, जिन्हें निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. फलोदी थाना अधिकारी अमानाराम ने बताया, 'सभी मृतक और घायल जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे. ये लोग परिवार सहित कोलायत दर्शन कर लौट रहे थे.' मौके पर पुलिस, SDRF और राहत दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

Advertisement

हादसे की सूचना मिलते ही जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश माथुर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. भारतमाला एक्सप्रेसवे पर टेंपो ट्रैवलर की तेज गति और दृश्यता कम होने के कारण ड्राइवर को सड़क के किनारे खड़े ट्रक का दिखाई नहीं देना होना, हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सड़क हादसे पर दुख प्रकट करते हुए X पर एक पोस्ट में लिखा, 'फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं. प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.'

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट किया, 'मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मतोड़ा में सड़क हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हुई है. यह सुनकर मन बेहद दुखी है. मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement