शादी करो, धर्म बदलो वरना...नाबालिग ने यूं बयां किया अपना दर्द, सामने आए कई केस, पढ़ें- ग्राउंड रिपोर्ट

राजस्थान के टोंक जिले में इन दिनों तनाव का माहौल है. पिछले कुछ महीनों में कई मामले सामने आए हैं जिसमें लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और धार्मिक रूपांतरण के लिए मजबूर करने की घटनाएं शामिल हैं. इससे हिंदुत्व संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

13 साल की बच्ची ने सुनाई दर्दनाक कहानी

इंडिया टुडे की टीम उस 13 साल की नाबालिग लड़की के घर गई जिसने एक महीने तक यौन उत्पीड़न का भयानक अनुभव झेला. लड़की मानसिक रूप से टूट चुकी है और डरी हुई है लेकिन उसने अपनी आपबीती विस्तार से बताई.

उसने बताया कि वो कोचिंग क्लासेस जाती थी, जहां आरोपी ताहिर मेवाती और उसके साथी उसे रोकते, परेशान करते और छेड़छाड़ करते थे. वो उसे धार्मिक रूपांतरण के लिए मजबूर करते थे. उनका कहना था कि अगर उसने निकाह और रूपांतरण से इनकार किया तो एसिड से हमला करने की धमकी भी दी. लड़की ने बताया कि उसने अपने परिवार को और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर हेमराज को इस बारे में बताया था जिसके बाद हेमराज ने आरोपियों को ऐसा करने से मना किया था.

लड़की ने बताया कि जब मैं कोचिंग जाती थी तो वे लड़के रोज मुझे परेशान करते थे और गंदी बातें भी कहते थे. 25 तारीख को वे सड़क पर आए और मुझे छुआ भी. अगले दिन मेरे माता-पिता मुझे लेकर कोचिंग गए और हेमराज जी से मिले. उन्होंने कहा कि अगर फिर ऐसा हुआ तो मुझे बताना लेकिन अगले दिन वे फिर आए.

सर, हेमराज जी उन्हें समझाने गए थे. जब हम कोचिंग लौटे, तो वे पीछे से आए और हेमराज जी पर हमला कर दिया. उनके पास हथियार भी थे. लड़की के पिता ने कहा कि ऐसे हालात में बहनों और बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.

कोचिंग मैनेजर पर हमला

आरोपी ताहिर और उसके कई साथियों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला किया, मैनेजर हेमराज को बाहर निकाला और बुरी तरह पीटा जिससे उन्हें कई चोटें आईं. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद POCSO एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई और पांच नामजद आरोपियों में से ताहिर समेत दो को गिरफ्तार किया गया.

हेमराज ने कहा कि मुझे बाहर घसीटा गया, पीटा गया और फिर छोड़ दिया. हमने अगले दिन ज्ञापन दिया था और 24 से 48 घंटे का समय मांगा था लेकिन 48 घंटे बीत गए, फिर भी सिर्फ दो गिरफ्तारियां हुईं.

दी वीड‍ियो वायरल करने की धमकी

एक अन्य मामले में यूनुस नाम के आरोपी ने एक हिंदू लड़की को परेशान कर उसे अपने साथ शादी करने और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी. लड़की ने इनकार कर दिया जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और आरोपी जेल में है.

एक और मामले में टोंक में एक नाबालिग लड़की के साथ सात आरोपियों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया जिनमें से छह नाबालिग और एक वयस्क था. छह नाबालिगों को हिरासत में लिया गया जबकि सातवां फरार है.

क्या है पुलिस का रुख

टोंक के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने कहा कि कोचिंग मामले में POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और दो लोग गिरफ्तार हुए. दूसरे मामले में भी POCSO और अन्य कानून के तहत कार्रवाई हुई. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए छह टीमें बनाई गई हैं, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर साझा किए गए हैं. हाल के मामलों में कार्रवाई हुई है.

हिंदुत्व संगठनों का गुस्सा

इस साल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो द्वारा हिंदू लड़कियों को परेशान करने, छेड़छाड़ करने और धार्मिक रूपांतरण के इरादे से निशाना बनाने के कई मामले सामने आए हैं. इससे हिंदुत्व संगठनों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि अपराधियों में डर नहीं पैदा किया जा रहा.

एबीवीपी के अजय ने कहा कि टोंक में कई मामले हैं. कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ सामने आते हैं. कुछ लड़कियां बोलती भी नहीं. पूर्व बीजेपी विधायक अजय मेहता ने कहा कि हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग 12-13 साल की लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, जो बच्चों की तरह हैं... इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है.

