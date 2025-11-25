scorecardresearch
 

राजस्थान के कोटपूतली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस ने कोटपूतली-बेहरोर जिले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम वाली जैकेटें बेच रहे थे. पुलिस ने दुकान से 35 जैकेटें जब्त कीं. एसपी ने कहा कि अपराधियों की महिमा करना युवाओं को गुमराह करता है. भविष्य में ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लॉरेंस बिश्नोई- (File Photo: ITG)
राजस्थान पुलिस ने कोटपूतली-बहरोड़ जिले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम वाली जैकेटें बेच रहे थे. यह कार्रवाई किसी भी रूप में अपराधियों और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने के जुर्म में की गई है.

दुकान पर छापा और जब्त की गई जैकेटें
एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने कोटपूतली के सिटी प्लाज़ा में स्थित एक दुकान पर छापा मारा. पुलिस ने वहां से 35 जैकेटें जब्त कीं, जिन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था. ये जैकेटें आरोपी बेच रहे थे.

तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान कृष्णा उर्फ गुद्दू (38), संजय सैनी (31) और सुरेश चंद शर्मा (50) के रूप में हुई है. ये सभी कोटपूतली क्षेत्र के निवासी हैं.

अपराधियों का बढ़ावा देने पर चिंता
एसपी ने कहा कि अपराधियों की महिमा करना अपराध को बढ़ावा देता है और युवाओं को गुमराह करता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले की पुलिस भविष्य में भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती रहेगी जो गैंगस्टरों या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है.

पुलिस ने कहा कि लोग कानून का उल्लंघन कर अपराधियों को बढ़ावा न दें और सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह का ऐसा व्यापार करने पर सख्त कार्रवाई होगी. इस कार्रवाई का उद्देश्य समाज में अपराध और नशे की संस्कृति को रोकना और युवाओं को सही दिशा में रखना है.

