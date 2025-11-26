Video: चलते-चलते आया हार्ट अटैक... टेलर सड़क पर अचानक गिरा और कुछ ही पल में हुई मौत

राजस्थान के बालोतरा जिले के पादरू कस्बे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बाजार में पैदल चलते समय एक टेलर की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद स्थानीय लोग हैरानी जताते हुए यह कहते नजर आए-आखिर अब मौत कितनी सस्ती हो गई है.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि 45 वर्षीय अशोक कुमार बाजार में सड़क किनारे पैदल चल रहे थे. रास्ते में चलते-चलते अचानक उन्हें चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़े. गिरते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां से उन्हें बालोतरा के राजकीय अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि उनकी मौत संभवतः हार्ट अटैक से हुई है. हालांकि, मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम से चल सकता था, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि अशोक कुमार को जब अस्पताल लाया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

बाजार से लौटते वक्त हुई घटना, दिवाली पर आए थे गांव

जानकारी के अनुसार अशोक कुमार मूल रूप से पादरू कस्बे के दर्जियों का वास के रहने वाले थे. वह तमिलनाडु में टेलरिंग का काम करते थे और उनकी अपनी शॉप भी वहीं थी. दिवाली से पहले वह अपने गांव आए थे और तभी से यहीं ठहरे हुए थे. उनके भतीजे जेठाराम डाबी ने बताया कि 26 और 27 नवंबर को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना था, जिसके लिए अशोक कुमार गांव में रुक गए थे।

मृतक की फाइल फोटो.

सोमवार को वह किसी काम से बाजार गए थे और लौटते समय ही सड़क पर चलते-चलते गिर पड़े. परिवार ने बताया कि घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया. उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं. परिवार लंबे समय से तमिलनाडु में ही रहता है. चार महीने पहले अशोक कुमार के छोटे भाई प्रकाश की भी मौत हो गई थी, जिनके तीन बच्चे पादरू में ही रहते हैं.

मंदिर प्रतिष्ठा समारोह स्थगित

अशोक कुमार की अचानक मौत से पूरे दर्जियों का वास और पादरू कस्बे में शोक की लहर है. कस्बे में लगभग 50 परिवारों ने मिलकर सती माता मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था और 26-27 नवंबर को उसकी प्रतिष्ठा का आयोजन होना था. लेकिन अशोक कुमार के निधन के बाद गांव वालों ने समारोह को स्थगित कर दिया है.

स्थानीय लोग इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए परिवार को सांत्वना दे रहे हैं. घटना ने एक बार फिर अचानक होने वाले हार्ट अटैक को लेकर लोगों में चिंता बढ़ा दी है.

