फुटबॉल खेलते-खेलते 13 साल के बच्चे को आया हार्ट अटैक, ग्राउंड पर ही चली गई जान

गुजरात के महसाणा में दुखद घटना हो गई. जहां एक 13 साल का बच्चा खेलते-खेलते अचानक गिर गया और हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत से परिजन भी स्तब्ध हैं.

हार्ट अटैक से 13 साल के बच्चे की मौत. (Photo: Representational )
गुजरात के महसाणा से एक दुखद खबर सामने आई है. जहां महसाणा-अहमदाबाद हाइवे पर स्थित तपोवन इंटरनेशनल स्कूल में फुटबॉल खेल रहे एक 13 साल के छात्र की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई है. छात्र वांकानेर का रहने वाला था और तीन साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था. इस घटना से बच्चे के परिवार वाले भी सदमे में हैं.

खेलते-खेलते अचानक गिरा बच्चा और हो गई मौत

जानकारी के मुताबिक यह दुखद घटना रविवार, 24 नवंबर की शाम 5 बजे के आसपास हुई थी. वांकानेर की धरम सोसायटी में रहने वाला 13 वर्षीय जैमील गौतमभाई कंसगारा स्कूल के मैदान में अन्य बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था. खेल के दौरान जैमील अचानक गिर गया और बेहोश हो गया. स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ तुरंत उसे इलाज के लिए शंकुज अस्पताल ले गए. हालांकि, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: कार चलाते हुए ड्राइवर को अचानक आया हार्ट अटैक और चंद मिनटों में खत्म हो गई चार जिंदगियां

डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिल नहीं चल रहा था. घटना की जानकारी मिलने पर लांघणज पुलिस स्टेशन के एएसआई किरीट चौधरी मौके पर पहुंचे. वहीं पुलिस ने किशोर के पिता के आवेदन के आधार पर आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

डॉक्टर ने क्या कहा?

महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की मौत के मामले में माता-पिता ने कोई संदेह या शक नहीं जताया है. उन्होंने पहले भी अपने बेटे को चक्कर आने की बात बताई थी. हालांकि मौत का सटीक कारण जानने के लिए उसके विसरा लिए गए हैं. जिन्हें FSL में भेजा गया है. महसाणा सिविल अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सटीक कारण पता चल पाएगा. लेकिन उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अधिक दौड़ने से हृदय पर भार पड़ा होगा और खून के थक्के जमने से हृदय गति रुकने की संभावना है.

(इनपुट- मनीष मिस्त्री)

