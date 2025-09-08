scorecardresearch
 

सड़क हादसे में गई कॉन्सटेबल की जान, सदमें में पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश 

राजस्थान के दौसा में सड़क हादसे में एक कॉन्सटेबल की मौत के बाद से उसकी पत्नी इस कदर सदमे में आ गई कि उसने आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि उसे बचा लिया गया.

सड़क हादसे में कॉन्सटेबल की मौत के बाद पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: representational Image)
सड़क हादसे में कॉन्सटेबल की मौत के बाद पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: representational Image)

राजस्थान के दौसा से एक दुखद मामला सामने आया है. यहां 3 सितंबर को एक दर्दनाक सड़क हादसे में संदीप शर्मा नाम के पुलिस कॉन्सटेबल की मौत हो गई. संदीप के मौत की खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया. अब इसी सदमे में उनकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है.  उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के इएचसीसी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है जहां उनका इलाज जारी है. 

कुख्यात अपराधी को ले जाते हुए हुआ एक्सिडेंट

संदीप शर्मा एक कुख्यात अपराधी को पुलिस वैन में ले जा रहे थे जब उनका एक्सिडेंट हो गया. जानकारी के मुताबिक संदीप शर्मा के परिवार का आरोप था कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से लंबे सफर में गाड़ी चलाने से मना किया था पर उनको उसके बावजूद उन्हें कुख्यात अपराधी को ले जाने के लिए कहा गया था.

पत्नी ने की आत्महत्या का प्रयास

संदीप की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था. राधा शर्मा की आत्महत्या के प्रयास की बात सामने आई तो कांग्रेस और भाजपा के कई राजनेता उनसे मिलने पहुंचे जिनमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शामिल हैं.

सरकार से बच्चों के लिए मांगी मदद

दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हुए कांस्टेबल संदीप शर्मा के पिता नत्थीलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की है. संदीप के परिवार में उनकी पत्नी राधा शर्मा के अलावा 11 और 8 वर्ष के दो बच्चे भी हैं. परिवार ने राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार से बच्चों की सुरक्षा, अनुकंपा नियुक्ति एवं आर्थिक सहायता की मदद मांगी है.

