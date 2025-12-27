साहूकारों ने कर्ज लौटाने के लिए किया था परेशान, बुजुर्ग ने जहर खाकर दी जान

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ज़हरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने शनिवार को बताया कि मृतक की पहचान भुवन प्रकाश शर्मा (65) के रूप में हुई है, जो झोटवाड़ा इलाके की गोविंद वाटिका कॉलोनी के निवासी थे.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि भुवन प्रकाश शर्मा ने अपने घर में ज़हरीले पदार्थ का सेवन किया. खोराबीसल थाने के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर की रात शर्मा अपने कमरे में सोने गए थे. इसी दौरान उन्होंने ज़हरीला पदार्थ खा लिया. कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

सुसाइड नोट में साहूकारों पर उत्पीड़न का आरोप

परिजन उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान शुक्रवार रात उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से दो पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. इस सुसाइड नोट में शर्मा ने साहूकारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को आत्महत्या का कारण बताया है.

Advertisement

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट में भुवन प्रकाश शर्मा ने जितेंद्र राठौड़ नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है. नोट में मृतक ने प्रशासन से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, न्याय दिलाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है.

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. सुसाइड नोट की सामग्री और उसमें लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----