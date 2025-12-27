scorecardresearch
 
साहूकारों ने कर्ज लौटाने के लिए किया था परेशान, बुजुर्ग ने जहर खाकर दी जान

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक 65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने ज़हरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, मृतक द्वारा छोड़े गए दो पन्नों के सुसाइड नोट में साहूकारों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. नोट में मृतक ने प्रशासन से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, न्याय दिलाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है.

कर्जदारों से परेशान होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी (Photo: Representational image)
कर्जदारों से परेशान होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी (Photo: Representational image)

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ज़हरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने शनिवार को बताया कि मृतक की पहचान भुवन प्रकाश शर्मा (65) के रूप में हुई है, जो झोटवाड़ा इलाके की गोविंद वाटिका कॉलोनी के निवासी थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि भुवन प्रकाश शर्मा ने अपने घर में ज़हरीले पदार्थ का सेवन किया. खोराबीसल थाने के थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर की रात शर्मा अपने कमरे में सोने गए थे. इसी दौरान उन्होंने ज़हरीला पदार्थ खा लिया. कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

सुसाइड नोट में साहूकारों पर उत्पीड़न का आरोप

परिजन उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान शुक्रवार रात उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बताया कि मृतक के पास से दो पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है. इस सुसाइड नोट में शर्मा ने साहूकारों द्वारा  किए जा रहे उत्पीड़न को आत्महत्या का कारण बताया है.

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

पुलिस के अनुसार, सुसाइड नोट में भुवन प्रकाश शर्मा ने जितेंद्र राठौड़ नामक व्यक्ति का उल्लेख किया है. नोट में मृतक ने प्रशासन से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, न्याय दिलाने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है.

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. सुसाइड नोट की सामग्री और उसमें लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
