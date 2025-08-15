scorecardresearch
 

Rajasthan: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑडिटोरियम की फॉल्स सीलिंग गिरी, 5 बच्चे घायल

बूंदी में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम की फॉल्स सीलिंग का हिस्सा गिरने से पांच छात्र घायल हो गए. हादसे के समय 350 छात्र, 250 अभिभावक और 49 स्टाफ मौजूद थे. घायलों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं और ऑडिटोरियम को सील कर दिया गया है.

हादसे के समय 350 छात्र, 250 अभिभावक और 49 स्टाफ मौजूद थे. (Photo: AI-generated)
राजस्थान के बूंदी जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक निजी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया. शुक्रवार सुबह सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के बीच अचानक फॉल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिर गया, जिससे पांच छात्र घायल हो गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी (CDEO) प्रीति बाला शर्मा ने बताया कि हादसे में घायल छात्रों में 6 वर्षीय आदिरा पंजवानी, 11 वर्षीय आरना झाकल, 10 वर्षीय श्रेष्ठि, 13 वर्षीय ट्विंकल सोनी और 8 वर्षीय विनय तेहलवानी शामिल हैं. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो बच्चों के सिर पर टांके लगे. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई.

अधिकारियों के अनुसार, बच्चे सीधे उस हिस्से के नीचे नहीं बैठे थे जो गिरा, लेकिन फॉल्स सीलिंग की हार्ड पेपर शीट्स चारों ओर बिखर गईं और छात्रों को चोटें लगीं. हादसे के समय ऑडिटोरियम में 350 छात्र, 250 अभिभावक और 49 स्टाफ सदस्य मौजूद थे. घटना के बाद जिला शिक्षा विभाग की तकनीकी टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए गए.

फिलहाल ऑडिटोरियम को सील कर दिया गया है. CDEO प्रीति बाला शर्मा ने बताया कि विभाग ने अब तक सभी सरकारी स्कूलों का सर्वे किया था, लेकिन निजी स्कूलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था. हालांकि, जिस निजी स्कूल में घटना हुई, उसकी इमारत और ऑडिटोरियम को सामान्य हालत में बताया गया है.

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि इसी साल 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा सुबह की प्रार्थना के दौरान गिर गया था, जिसमें सात बच्चों की मौत हो गई थी और 28 छात्र घायल हुए थे. फिलहाल, प्रशासन इस मामले में जांच पूरी कर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया में जुटा है.

