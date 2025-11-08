फलोदी सड़क हादसे का SC ने लिया स्वत: संज्ञान... 10 नवंबर को सुनवाई, 15 लोगों की हुई थी मौत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें 2 नवंबर को एक टेंपो ट्रैवलर के खड़े ट्रक से टकरा जाने के बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर 10 नवंबर को जस्टिस जे.के. माहेशवरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के सामने सुनवाई होनी है. हादसे के वक्त टेंपो ट्रैवलर में महिलाएं और बच्चे सवार थे, जो जोधपुर से बीकानेर के कोलायत मंदिर दर्शन के लिए गए थे.

और पढ़ें

श्रद्धालुओं से भरा टेंपो ट्रैवलर वापसी के दौरान फलोदी में भरतमाला हाईवे पर एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक से जा टकराया. यह ट्रक निर्माण सामग्री से लदा हुआ था. लिहाजा इस टक्कर का प्रभाव बेहद गंभीर हुआ. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि टेंपो ट्रैवलर तेज रफ्तार में था और एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. हादसे में ड्राइवर समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से लोग घायल हो गए थे.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: फलोदी में ट्रक में घुसी तेज रफ्तार गाड़ी, मंदिर से लौट रहे 18 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है. इनमें कई अहम मामले शामिल हैं. जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को कानूनी सलाह देने पर पूछताछ के लिए तलब किए जाने का मुद्दा, हिमाचल प्रदेश में इकोलॉजी क्राइसिस का मामला, आवारा कुत्तों के काटने से रैबीज फैलने का मामला, राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक प्रदूषण का मामला, राजस्थान के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी का मामला और डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बढ़ती घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कानूनी प्रक्रिया को निर्णय तक पहुंचाया है.



---- समाप्त ----