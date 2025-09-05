पुल पर चढ़ी युवती, जान देने को अचानक कूद गई नदी में तो मचा हड़कंप, SDRF ने बचाकर निकाला

राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में मध्यप्रदेश की सीमा पर बहने वाली चम्बल नदी स्थित पाली ब्रिज पर एकाएक हड़कंप मच गया. दरअसल, यहां एक युवती ने चंबल नदी में छलांग लगा दी. घटना के बाद आसपास मौजूद लोग शोर मचाने लगे और तुरंत पुलिस व रेस्क्यू टीम को सूचना दी. सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को चम्बल नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया.

जानकारी के अनुसार 20 साल की युवती का नाम निशा चौधरी है और वह सतीश जाट नाम के युवक की पत्नी है. वह मध्यप्रदेश के जिला श्योपुर, थाना मानपुर, ग्राम गुणावदा की रहने वाली है. बताया जा रहा है कि निशा किसी कारणवश मानसिक तनाव में थी और इसी वजह से उसने पाली ब्रिज से चम्बल में छलांग लगाई. हालांकि, उसकी किस्मत अच्छी रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रशासन को खबर दी और एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते बचाव अभियान शुरू कर दिया और उसे सकुशल बचा लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद नदी किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने युवती को ढूंढने में भी मदद की. एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से नदी में उतरे और लगातार तलाश की और युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पुलिस ने युवती के परिवारजनों को तत्काल सूचना दी. इसके बाद युवती को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह सुरक्षित बताया. बाद में परिजनों की मौजूदगी में उसे घर पहुंचा दिया गया.

Advertisement

---- समाप्त ----